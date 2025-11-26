Maltempo in Campania | neve sulle montagne d’Irpinia e allagamenti nel Salernitano

Sull’Irpinia è in atto una nevicata che interessa le vette del Partenio. Le immagini diffuse dall’Osservatorio meteorologico di Montevergine ne documentano l’intensità, mentre nei giorni scorsi i primi fiocchi della stagione avevano già raggiunto le zone più elevate della provincia di Avellino e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it