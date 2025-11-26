Maltempo frana sulla strada per il Santuario di Montevergine in Irpinia
Una frana ha travolto due tornantie della strada che porta al Santuario di Montevergine: per raggiungerlo ora c'è solo la Funicolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Frana a Montevergine. L’appello dell’Abate e dei sindaci #frana #montevergine #Maltempo #mercogliano #ospedaletto #telenostra - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo in Irpinia, frana sulla strada per Montevergine. Nessun automobilista coinvolto. Vigili del fuoco sul posto #ANSA Vai su X
Maltempo in Irpinia, frana sulla strada per Montevergine - A causa delle forti piogge della notte scorsa, una frana di notevoli dimensioni sta interessando il Monte Partenio, in provincia di Avellino: bloccata la strada statale che conduce al santuario di Mon ... Riporta rainews.it
Maltempo in Campania, frana nei pressi del Santuario di Montevergine. Cade albero a Napoli - Bloccata ormai da ore la strada statale che conduce al santuario di Montevergine, nel territorio del comune di Ospedaletto d’Alpinolo in provincia di Avellino. Si legge su videonola.tv
Avellino, frana la strada: isolato il santuario di Montevergine. A rischio alcune case, i sindaci della zona: situazione critica - Cede un costone, lungo la strada provinciale che conduce al santuario di Montevergine, in provincia di Avellino. Da corriereirpinia.it