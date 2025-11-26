Maltempo allerta meteo gialla per temporali mercoledì 26 novembre | le regioni a rischio

Per la giornata di mercoledì 26 novembre 2025 la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla. Ecco le regioni a rischio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Maltempo, allerta meteo, chiazze vuote... ma gli azzurri si fanno sentire Nonostante i tanti posti vuoti al Maradona, fortissimo il 'THE CHAMPIONS' dell'impianto di Fuorigrotta ? #NapoliQarabag #TifosiNapoli #ChampionsLeague - facebook.com Vai su Facebook

Il #maltempo sull' #Italia, allerta arancione in #Toscana e #Campania, scuole e parchi chiusi in diversi comuni, gialla in altre 11 regioni. Tregua prevista nel fine settimana. Al #Tg2Rai ore 13,00 #25novembre Vai su X

Toscana in allerta arancione, torna l’incubo maltempo - Firenze, 24 novembre 2025 – Passato il gelo del fine settimana, la Toscana piomba di nuovo nella morsa del maltempo. Segnala lanazione.it

Meteo, allerta gialla il 26 novembre 2025 in Italia: ecco dove - La Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, mercoledì 26 novembre 2025, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Come scrive meteo.it

Maltempo in Italia, allerta meteo arancione su Campania e Toscana oggi - La Protezione civile ha emesso un bollettino di allerta meteo arancione e gialla in Italia. Segnala msn.com