Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 27 novembre | le regioni a rischio

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maltempo intenso atteso nelle prossime ore sul centro-sud dell'Italia con diffusi temporali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani, giovedì 27 novembre, un'allerta meteo gialla su 11 regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

