Quest’anno Malpensa è l’aeroporto che cresce di più in Europa sul lungo raggio, e i collegamenti con città in Vietnam, a Hong Kong, Boston e Miami, “dimostrano che siamo una delle porte principali verso il mondo, pur senza beneficiare di un vettore di bandiera”. Lo spiega Armando Brunini, amministratore delegato di Sea, parlando dei risultati degli scali milanesi. “La nostra prima missione – aggiunge – è favorire i collegamenti a lungo raggio. A livello europeo grazie anche soprattutto la presenza di Ita a Linate e delle low cost a Malpensa siamo coperti, invece dobbiamo continuare a lavorare sull’intercontinentale, dove abbiamo contenuto grandi soddisfazioni”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Malpensa, porta verso il mondo: “Crescita record sul lungo raggio”