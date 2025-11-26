Malpensa porta verso il mondo | Crescita record sul lungo raggio
Quest’anno Malpensa è l’aeroporto che cresce di più in Europa sul lungo raggio, e i collegamenti con città in Vietnam, a Hong Kong, Boston e Miami, “dimostrano che siamo una delle porte principali verso il mondo, pur senza beneficiare di un vettore di bandiera”. Lo spiega Armando Brunini, amministratore delegato di Sea, parlando dei risultati degli scali milanesi. “La nostra prima missione – aggiunge – è favorire i collegamenti a lungo raggio. A livello europeo grazie anche soprattutto la presenza di Ita a Linate e delle low cost a Malpensa siamo coperti, invece dobbiamo continuare a lavorare sull’intercontinentale, dove abbiamo contenuto grandi soddisfazioni”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
MSC Euribia - 8 notti tra mare, grattacieli e deserto. Una crociera che ti porta nel cuore del Golfo Persico, tra città futuristiche, cultura, mare cristallino e panorami che sembrano usciti da un film. ?Parti da Milano Malpensa o Roma Fiumicino con volo e trasfe - facebook.com Vai su Facebook
Malpensa, porta verso il mondo: “Crescita record sul lungo raggio” - Quest’anno Malpensa è l’aeroporto che cresce di più in Europa sul lungo raggio, e i collegamenti con città in Vietnam, a Hong Kong, Boston e Miami, “dimostrano che siamo una delle porte principali ver ... Lo riporta msn.com