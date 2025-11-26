Malika Ayane | Torno sul palco e canto l’amore

A teatro approda Brokeback Mountain per la regia di Giancarlo Nicoletti. Lo spettacolo, che vede protagonisti Edoardo Purgatori e Filippo Contri nel ruolo di Ennis e Jack, si dipana su musiche originali di Dan Gillespie eseguite dal vivo da Malika Ayane con la sua inconfondibile voce, accompagnata da Marco Bosco (piano), Giacomo Belli (chitarre) e Giulio Scarpato (basso e contrabbasso). L’indimenticabile storia d’amore, lotta e accettazione, è l’adattamento teatrale del racconto di Annie Proulks, che vent’anni fa emozionò il mondo col film di Ang Lee. Prime date in novembre oggi a Scandiano (Re) e domani a Cattolica; seguiranno Ferrara, Bologna, Carpi e Faenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

