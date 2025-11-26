Malcolm Frankie Muniz chiarisce il motivo dell' assenza di Erik Per Sullivan dal revival

La star della sit-com ha spiegato una volta per tutte perché nel cast del revival non è tornato l'interprete di Dewey nello show originale. Frankie Muniz è stato intervistato dal New York Post e fra le varie domande che riguardano il prossimo revival di Malcolm, l'attore ha spiegato il motivo che ha spinto Erik Per Sullivan a non partecipare alle nuove riprese. Muniz ha chiuso il dibattito intorno all'assenza dell'interprete di Dewey, uno dei tanti quesiti dei fan intorno alle nuove puntate in arrivo prossimamente che riportano Malcolm sullo schermo dopo vent'anni. Frankie Muniz spiega perché Erik Per Sullivan non è nel cast "È molto felice nella vita che si è costruito al di fuori del mondo dell'intrattenimento" ha spiegato Muniz "Ha preso la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

