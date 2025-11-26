Malcolm Frankie Muniz chiarisce il motivo dell' assenza di Erik Per Sullivan dal revival

Movieplayer.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La star della sit-com ha spiegato una volta per tutte perché nel cast del revival non è tornato l'interprete di Dewey nello show originale. Frankie Muniz è stato intervistato dal New York Post e fra le varie domande che riguardano il prossimo revival di Malcolm, l'attore ha spiegato il motivo che ha spinto Erik Per Sullivan a non partecipare alle nuove riprese. Muniz ha chiuso il dibattito intorno all'assenza dell'interprete di Dewey, uno dei tanti quesiti dei fan intorno alle nuove puntate in arrivo prossimamente che riportano Malcolm sullo schermo dopo vent'anni. Frankie Muniz spiega perché Erik Per Sullivan non è nel cast "È molto felice nella vita che si è costruito al di fuori del mondo dell'intrattenimento" ha spiegato Muniz "Ha preso la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

malcolm frankie muniz chiarisce il motivo dell assenza di erik per sullivan dal revival

© Movieplayer.it - Malcolm, Frankie Muniz chiarisce il motivo dell'assenza di Erik Per Sullivan dal revival

Leggi anche questi approfondimenti

malcolm frankie muniz chiarisceMalcolm, Frankie Muniz chiarisce il motivo dell'assenza di Erik Per Sullivan dal revival - com ha spiegato una volta per tutte perché nel cast del revival non è tornato l'interprete di Dewey nello show originale. movieplayer.it scrive

Malcolm, Frankie Muniz voleva pubblicare una foto del cast sul nuovo set ma: "La Disney non me l'ha permesso" - Con l'imminente reboot di Malcolm in the Middle, Frankie Muniz è ufficialmente tornato sulla scena della recitazione, ma la Disney gli censura le foto della reunion. Secondo movieplayer.it

Malcolm, Frankie Muniz voleva pubblicare una foto del cast sul nuovo set ma: "La Disney non me l'ha permesso" - Frankie Muniz, di ritorno alla recitazione dopo gli anni in NASCAR, ha condiviso l'emozione del progetto, ma ha anche rivelato ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Malcolm Frankie Muniz Chiarisce