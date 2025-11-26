la sfida della perdita della vista: dench e la degenerazione maculare. Le condizioni di salute di figure pubbliche di rilievo spesso vengono affrontate con sincerità e trasparenza, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica. In questo contesto, la nota attrice Judi Dench ha condiviso recentemente le difficoltà legate alla perdita della vista causata dalla degenerazione maculare legata all’età. Attraverso un’intervista, si è aperta sugli effetti quotidiani della malattia e sul suo impatto sui rapporti personali, offrendo una testimonianza di grande profondità e umanità. i dettagli sulla condizione di Judi Dench. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Malattia grave: l'attrice svela il suo dramma e le difficoltà che affronta