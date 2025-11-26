Malattia di Huntington la presidente di Lihr D' Alessio | Rendiamo visibile una forma di disabilità meno riconoscibile

"Attraverso un parallelismo tra malattia di Huntington e malattia di Alzheimer, due malattie neurodegenerative, entrambe a oggi senza una cura vogliamo quest'anno sottolineare la necessità di rendere più visibili anche quelle forme di disabilità meno riconoscibili all'osservazione esterna, quelle che colpiscono la mente, sia sul piano cognitivo (comprensione, memoria) che sul piano comportamentale (sintomi psichiatrici). Non si parla mai abbastanza di salute mentale. A mio avviso, c'è ancora molto da fare per inculcare nelle persone e nel sistema l'idea che anche le persone la cui mente non funziona più bene sono disabili, perché perdono progressivamente l'abilità di comprendere, ricordare, fare più cose contemporaneamente, controllare i propri impulsi, riconoscere le emozioni degli altri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Malattia di Huntington, la presidente di Lihr D'Alessio: "Rendiamo visibile una forma di disabilità meno riconoscibile"

