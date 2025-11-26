Malamovida e videosorveglianza nuovo confronto in Prefettura | Foggia e Manfredonia uniscono le forze
Si è svolto questa mattina, negli uffici della Prefettura di Foggia, il tavolo tecnico per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Paolo Grieco. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Foggia – l’assessora alla Polizia Locale Daniela Patano, il comandante. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Terni, malamovida di nuovo sotto la lente della polizia che sfida col pugno di ferro la microcriminalità - TERNI Altre 170 persone identificate in una notte, 54 i veicoli passati al setaccio nei sei posti di controllo in vari punti della città. Lo riporta ilmessaggero.it
Patto anti malamovida. Ecco il nuovo protocollo: "Più telecamere e luci" - I 13 comuni più grandi della Brianza (Monza, Lissone, Seregno, Desio, Cesano Maderno, Limbiate, Brugherio, Giussano, Vimercate, Seveso, Meda, Muggi e Nova Milanese ... Riporta ilgiorno.it
Bosa, approvato il nuovo regolamento per la videosorveglianza - Rappresenta un passo decisivo per migliorare la sicurezza urbana il via libera dal Consiglio comunale che ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento per la videosorveglianza, reso immediatamente ... Come scrive unionesarda.it