Mal di denti? Le persone meno intelligenti ne soffrono più spesso | lo dice la scienza

Un dossier realizzato da uno staff medico, svela una verità clamorosa: secondo gli esperti, le persone con un reddito più basso e con un livello di istruzione inferiore, soffrirebbero di più di problemi ai denti Soffrite spesso di mal di denti, o avete problemi alle gengive? Vi siete ritrovati a combattere con carie, tartaro, radici che si staccano o altri problemi legati alla salute orale? La colpa, secondo gli esperti, dipende dalla vostra intelligenza e dal vostro reddito. Si, avete capito bene: lo stato di salute della vostra bocca è direttamente proporzionale alla cultura e ai guadagni che siete riusciti a realizzare. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Mal di denti? Le persone meno intelligenti ne soffrono più spesso: lo dice la scienza

Leggi anche questi approfondimenti

Dental Suite by Carpegna - Canale. . Hai paura di sottoporti a un intervento ai denti? Ti capiamo. Non sei il solo. Tante persone rimandano cure importanti per il timore del dolore, dell’ansia o semplicemente per l’idea di “non riuscire a sopportare”. Ecco p - facebook.com Vai su Facebook

Salute orale. Chi è povero ha fino a 8 denti in meno rispetto ai ricchi - Restituire centralità all’Odontoiatria in Medicina, diminuire le disparità sociali e rilanciare il settore pubblico in Odontoiatria. Riporta quotidianosanita.it

Gengive infiammate e mal di denti: potrebbero essere il primo segnale di qualcosa di molto più grave - Gengive infiammate e mal di denti, ecco il primo segnale da non sottovalutare: tutti i dettagli e le curiosità Le gengive infiammate e il mal di denti sono spesso sottovalutati come semplici fastidi ... Si legge su blitzquotidiano.it

Boom di impianti dei denti ma 4 su 10 sono mal messi - Nel 2024, in Italia, ne sono stati eseguiti 2,2 milioni con un aumento del 20% rispetto al 2019 e una spesa complessiva di 2,3 miliardi di euro. Come scrive ansa.it