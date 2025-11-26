Maignan resta al Milan novità improvvisa | ha deciso l’Inter
Molti tifosi non aspettano altro e la decisione di Maignan di restare al Milan ha scaldato subito gli animi. L’Inter ha riaperto i discorsi per il rinnovo. Il derby di Milano non è stato soltanto un esercizio di supremazia cittadina: per il Milan, è diventato una dichiarazione di intenti. La vittoria per 1-0 contro l’ Inter ha restituito ai rossoneri un’autorità che mancava da tempo e ha definitivamente sancito il loro status di anti-Napoli e, soprattutto, di anti-Roma, con giallorossi attualmente in vetta solitaria. È stata la partita che ha rimesso ordine nelle gerarchie, che ha restituito al gruppo di Massimiliano Allegri la consapevolezza di potersela giocare contro chiunque. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Leggi anche questi approfondimenti
Maignan Milan, futuro in bilico per il portiere francese? Derby con l'Inter che conferma l'interesse nei suoi confronti e il rinnovo resta una faccenda in sospeso! Le ultime - facebook.com Vai su Facebook
Riscaldare il legame con Maignan resta molto difficile, ma verrà fatto un tentativo. La fascia da capitano confermata è un segnale di disgelo. Mike vuole vincere: un ritorno della squadra ai vertici potrebbe convincerlo? Difficile ma non del tutto impossibile @Ga Vai su X
Rinnovo Maignan, Allegri può essere decisivo: un top club di Serie A “minaccia” il Milan - Allegri spinge per il rinnovo e lavora ogni giorno per convincere il portiere a restare. Si legge su spaziomilan.it
Maignan Milan, futuro in bilico per il portiere francese? Derby con l’Inter che conferma l’interesse nei suoi confronti e il rinnovo resta una faccenda in sospeso! Le ultime - L’Inter fa sentire il suo interesse al giocatore, mentre ai rossoneri preoccupa la situazione rinnovo La recente vittoria nel Derby di Milano ... Segnala calcionews24.com
Maignan Milan, il rinnovo resta una possibilità? L’indiscrezione gela i tifosi rossoneri. Le ultime - Le ultime sul futuro del giocatore La vittoria del Milan nel Derby ha portato gioia ai tifosi, ma un ... Segnala calcionews24.com