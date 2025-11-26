Molti tifosi non aspettano altro e la decisione di Maignan di restare al Milan ha scaldato subito gli animi. L’Inter ha riaperto i discorsi per il rinnovo. Il derby di Milano non è stato soltanto un esercizio di supremazia cittadina: per il Milan, è diventato una dichiarazione di intenti. La vittoria per 1-0 contro l’ Inter ha restituito ai rossoneri un’autorità che mancava da tempo e ha definitivamente sancito il loro status di anti-Napoli e, soprattutto, di anti-Roma, con giallorossi attualmente in vetta solitaria. È stata la partita che ha rimesso ordine nelle gerarchie, che ha restituito al gruppo di Massimiliano Allegri la consapevolezza di potersela giocare contro chiunque. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Maignan resta al Milan, novità improvvisa: ha deciso l’Inter