Maignan-Milan avanti insieme? Il club vuole giocarsi questa carta per il rinnovo del contratto
Si riaccende - dopo l'ottimo inizio di stagione - l'ipotesi di rinnovo del contratto di Mike Maignan con il Milan: i rossoneri non vogliono lasciare nulla di intentato e cercheranno di trattenere il loro portiere e capitano oltre il 2026. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
