Maignan Inter Romano smentisce categoricamente le voci | ecco la reale situazione sul futuro del portiere del Milan!

Inter News 24 Il punto sul francese. Nelle ultime ore, una suggestione di mercato clamorosa ha scosso l’ambiente milanese: il possibile approdo di Mike Maignan sulla sponda nerazzurra del Naviglio. Il portiere francese, il cui contratto con il Milan scadrà la prossima estate, è finito al centro di rumors che lo vorrebbero nel mirino della dirigenza di Viale della Liberazione, alla ricerca di un erede affidabile per la porta del futuro. Tuttavia, a raffreddare bruscamente questa ipotesi è intervenuto l’esperto di mercato Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Maignan Inter, Romano smentisce categoricamente le voci: ecco la reale situazione sul futuro del portiere del Milan!

