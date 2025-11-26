Maignan eroe del derby | ecco come ha vinto il duello psicologico dal dischetto

Uno degli eroi del derby è stato senza dubbio Mike Maignan. Il portiere francese ha sfoderato una prestazione d’altri tempi, salvando il Milan in almeno tre circostanze con parate sensazionali e, soprattutto, neutralizzando il calcio di rigore comminato all’Inter. Correva il minuto 77 di una partita in cui i rossoneri, dopo essersi portati in vantaggio, stavano pericolosamente prestando il fianco alla reazione interista. Il gioco avvolgente della squadra di Chivu creava pericoli e, su un tentativo di cross dall’interno dell’area, il var giudica imprudente l’intervento di Pavlovic su Thuram: è penalty per i nerazzurri. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Maignan eroe del derby: ecco come ha vinto il duello psicologico dal dischetto

