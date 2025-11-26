Mai più in Serie A l’annuncio perentorio | Deve sparire
di Francesca Basta così, in Serie A non ha più spazio. Il verdetto è brutale e nemmeno i giocatori vogliono più averci a che fare. La Serie A cambia rapidamente, seguendo il passo di un calcio sempre più orientato al business e allo spettacolo che, in alcuni momenti, ci fa quasi rimpiangere gli albori di questo sport, quando i giocatori facevano due lavori ed erano in campo per dare il massimo a prescindere da stipendi e sponsor. Forse, basterebbe tornare un po’ indietro nel tempo, agli anni 70 quando lentamente, questo sport iniziò a cambiare dando spazio a sponsor sulle magliette, partite trasmesse a colori e numeri e nomi sulle casacche dei giocatori ai Mondiali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
FX ha da poco sganciato un annuncio a dir poco importante per tutti i videogiocatori: Far Cry diventerà presto una serie TV! A detta del network, la struttura rimarrà antologica: ogni stagione racconterà una storia diversa con personaggi diversi. A curare l'opera - facebook.com Vai su Facebook
#Son sbarca in Serie A a gennaio Arriva l’annuncio ufficiale dell’attaccante ? Vai su X