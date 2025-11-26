La recente evoluzione nel mondo del fumetto Marvel ha portato a una svolta sorprendente riguardante Magni, il figlio di Thor, che ha ottenuto un potere di portata inedita e di grande impatto sull’intero universo Marvel. Questa novità apre nuovi scenari e solleva domande sulle future dinamiche di potere tra gli dei e i personaggi principali della saga. thor’s figlio magni conquista il potere onnipotente. L’Omnipotenza di Thor Passata a Magni. Nel nuovo numero di The Mortal Thor #4, scritto da Al Ewing con illustrazioni di Juann Cabal, Magni riceve ufficialmente il potere dell’All-Power di Odin, il massimo livello di potenza divina. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Magni figlio di thor mostra i suoi poteri come padre di tutti