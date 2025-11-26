magassa e manzambi due nuovi nomi per il centrocampo del napoli tmw

Magassa e Manzambi nel mirino del Napoli: emergenza a centrocampo da risolvere prima della Coppa d’Africa. Magassa e Manzambi nel mirino del Napoli. Riporta Tmw: “C’è anche il nome di Soungoutou Magassa: maliano, ma con passaporto francese, già nel giro della nazionale maggiore da un po’, si sta esprimendo al meglio con il West Ham in questi primi mesi dell’anno dopo essere approdato in Premier dal Monaco in estate: 17 milioni di euro l’investimento fatto dagli Hammers per il mediano. Il costo è già importante, certo, ma anche il rendimento. Poco più in là, in Germania, il profilo di Manzambi, svizzero di nascita e di formazione, gioiellino 20enne del Friburgo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

