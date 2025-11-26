Magassa e Manzambi due nuovi nomi per il centrocampo del Napoli Tmw
Magassa e Manzambi nel mirino del Napoli: emergenza a centrocampo da risolvere prima della Coppa d’Africa. Magassa e Manzambi nel mirino del Napoli. Riporta Tmw: “C’è anche il nome di Soungoutou Magassa: maliano, ma con passaporto francese, già nel giro della nazionale maggiore da un po’, si sta esprimendo al meglio con il West Ham in questi primi mesi dell’anno dopo essere approdato in Premier dal Monaco in estate: 17 milioni di euro l’investimento fatto dagli Hammers per il mediano. Il costo è già importante, certo, ma anche il rendimento. Poco più in là, in Germania, il profilo di Manzambi, svizzero di nascita e di formazione, gioiellino 20enne del Friburgo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
Due nuovi casi di West Nile in Sardegna, salgono a 37 - Due nuovi casi di positività alla febbre del Nilo sono state registrati oggi dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della Asl 5 di Oristano. Da rainews.it
Febbre del Nilo, due nuovi casi nell’Oristanese: salgono a 33 i contagi sul territorio - Si tratta di due pazienti ultrasettantenni di Cabras e Bauladu, ricoverati entrambi all’ospedale San Martino di Oristano. Scrive unionesarda.it