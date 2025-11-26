Mafia | condanne definitive sette arresti nel foggiano Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Questa mattina i Carabinieri del R.O.S, col supporto in fase esecutiva del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, hanno dato attuazione a dei provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti con contestuale Ordine di esecuzione per la carcerazione emessi dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari a carico di 7 soggetti in seguito alla sentenza diventata definitiva nell’ambito del processo “OMNIA NOSTRA”, la quale ha rivelato, per alcuni dei condannati, l’appartenenza all’associazione mafiosa denominata “ Romito-Lombardi-Ricucci ”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Mafia: condanne definitive, sette arresti nel foggiano Carabinieri

