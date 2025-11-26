Madre uccide i due figli e nasconde i corpi nelle valigie per anni in Nuova Zelanda | condannata all'ergastolo

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hakyung Lee, 45enne coreana, ha ucciso i due figli di 6 e 8 anni nel 2018. I corpi dei piccoli sono rimasti occultati all'interno di due valigie fino al 2022. La giuria l’ha giudicata colpevole di duplice omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

madre uccide due figliMadre uccide i due figli e nasconde i corpi nelle valigie per anni in Nuova Zelanda: condannata all’ergastolo - I corpi dei piccoli sono rimasti occultati all’interno di due valigie fino al 2022. Si legge su fanpage.it

Madre uccide i due figli, nasconde i corpi in valigie e scappa dal Paese: è colpevole, rischia l’ergastolo - Si è concluso il processo a Hakyung Lee, la donna di 45 anni accusata di duplice omicidio dei suoi due figli di 6 e 8 anni. Lo riporta fanpage.it

madre uccide due figliUcciso dalla madre: la guerra per il figlio e le minacce all'ex. "Porto Elia con me" - Soffocato il bimbo C'è una storia di denunce reciproche e minacce esplicite da parte della donna dietro all'omicidio- Riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Madre Uccide Due Figli