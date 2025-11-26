Madre uccide i due figli e nasconde i corpi nelle valigie per anni in Nuova Zelanda | condannata all’ergastolo

Hakyung Lee, 45enne coreana, ha ucciso i due figli di 6 e 8 anni nel 2018. I corpi dei piccoli sono rimasti occultati all'interno di due valigie fino al 2022. La giuria l’ha giudicata colpevole di duplice omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

