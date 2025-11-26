Made in Lecco Expo | all' Officina Badoni la vetrina delle eccellenze produttive del territorio
Il territorio lecchese si prepara a mettere in mostra il meglio della sua produzione industriale e artigianale. Venerdì 28 novembre 2025, dalle 14.30 alle 19.00, l'Officina Badoni ospiterà la prima edizione di Made in Lecco Expo, un evento che riunisce 11 imprese locali unite sotto il marchio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ECONOMIA - “Made in Lecco Expo”, prima edizione dell’evento targato Rete Ufficio Estero https://lecconotizie.com/economia/lecco-economia/made-in-lecco-expo-prima-edizione-dellevento-targato-rete-ufficio-estero/ - facebook.com Vai su Facebook
“Made in Lecco Expo”, prima edizione dell’evento targato Rete Ufficio Estero lecconotizie.com/economia/lecco… via @lecco Notizie Vai su X
Made in Lecco Expo: all'Officina Badoni la vetrina delle eccellenze produttive del territorio - Prima edizione della fiera che riunisce 11 imprese lecchesi: un'opportunità per scoprire il saper fare locale e creare nuove sinergie ... Lo riporta leccotoday.it
“Made in Lecco Expo”, prima edizione dell’evento targato Rete Ufficio Estero - Venerdì pomeriggio all’Officina Badoni la fiera con le eccellenze del territorio che coinvolge 11 imprese “Una vetrina per le nostre imprese sul territorio e anche uno stimolo per altre a unirsi al no ... Segnala msn.com
La Lecco dell’Ottocento riemerge grazie ai volontari di Officina Gerenzone - Lecco, 22 giugno 2025 – Una sorta di antica Venezia sommersa sul lago di Como. Scrive ilgiorno.it