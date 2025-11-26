Made in Lecco Expo | all' Officina Badoni la vetrina delle eccellenze produttive del territorio

Leccotoday.it | 26 nov 2025

Il territorio lecchese si prepara a mettere in mostra il meglio della sua produzione industriale e artigianale. Venerdì 28 novembre 2025, dalle 14.30 alle 19.00, l'Officina Badoni ospiterà la prima edizione di Made in Lecco Expo, un evento che riunisce 11 imprese locali unite sotto il marchio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

