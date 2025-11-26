Maceratese guai a un passo falso nel derby
Anche domenica conterà solo il risultato nel match esterno che vedrà contrapposta la Maceratese alla Recanatese. Al Tubaldi servirà un passo avanti rispetto al match contro il Castelfidardo perché sarà necessaria una prestazione di maggiore personalità senza farsi prendere dalla paura al primo tentativo degli avversari come successo contro il fanalino di coda. Tutto passa in secondo piano se i biancorossi torneranno da Recanati con un risultato positivo perché un eventuale passo falso rimetterebbe tutto in gioco, come è successo contro il San Marino quando i titani hanno segnato nel recupero. Anche domenica si tratta di uno scontro diretto e la squadra dovrà dimostrarsi attenta e concentrata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
