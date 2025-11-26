Maccabi ancora polemiche Visita di FdI in Questura Arriva un’interrogazione
Tutti contro tutti. Al centro, ancora una volta la vexata quaestio della partita Virtus-Maccabi al PalaDozza. A cinque giorni dai i disordini che hanno fatto da cornice alla sfida di Eurolega, continuano le polemiche e continuano a fioccare le interrogazioni. L’ultima l’ha presentata il deputato dem Andrea De Maria. E il motivo è tanto particolare quanto ‘frequente’: il dem contesta e chiede conto al Viminale, in Parlamento, della visita in Questura del senatore Marco Lisei e del consigliere regionale Francesco Sassone, entrambi FdI. L’ennesima, a dire la verità, in tanti anni. "Non contesto certo la scelta di manifestare solidarietà alle forze dell’ ordine – spiega De Maria –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
