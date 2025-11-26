Macaulay Culkin rivela la sua idea per un sequel di Mamma ho perso l’aereo | suo figlio contro di lui

Macaulay Culkin ha rivelato di essere aperto a tornare nei panni di Kevin McCallister per un sequel della saga di Mamma ho perso l’aereo. L’attore, che ha reso iconico il personaggio nel film del 1990 e nel sequel del 1992, ha condiviso la sua visione durante una tappa del tour A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, tenutosi domenica presso il Long Beach Convention and Entertainment Center in California, in occasione del 35esimo anniversario del primo film. Come riporta Variety, durante l’evento celebrativo, Culkin ha dichiarato al pubblico che non sarebbe completamente contrario all’idea di riprendere il ruolo che lo ha reso una delle star bambine più popolari di Hollywood negli anni Novanta. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Macaulay Culkin rivela la sua idea per un sequel di Mamma ho perso l’aereo: suo figlio contro di lui

