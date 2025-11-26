Ma smettila Elodie tensione al concerto | se ne accorge e scatta subito
Il concerto di Messina, una delle tappe più attese del tour nei palasport di Elodie, si è trasformato in una serata destinata a far discutere per un gesto che molti fan hanno definito istintivo ma necessario. La cantante, nota per la sua personalità decisa e per la sua abitudine a non lasciar correre quando qualcosa la infastidisce, ha infatti reagito durante l’esibizione a un comportamento ritenuto troppo invasivo da parte di chi stava riprendendo il live da pochi centimetri dal palco. Fin dalle prime battute della serata l’atmosfera era vibrante, con il pubblico del PalaRescifina in piedi a seguire ogni movimento dell’artista. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
