Ma avete visto cosa ha combinato Nancy Brilli? Attacca Ballando ma poi cambia idea… 9 volte!

L’uscita di scena di Nancy Brilli da Ballando con le Stelle non è passata inosservata, ma non tanto per il televoto che l’ha penalizzata, quanto per ciò che è accaduto subito dopo. Nel giro di poche ore, l’attrice ha pubblicato – e modificato ripetutamente – un post che ha fatto scattare la curiosità dei fan e degli addetti ai lavori. Un carosello pieno di suggestioni, immagini generate dall’intelligenza artificiale e frasi dal sapore “circense”, che però è cambiato talmente tante volte da trasformarsi in un piccolo caso social. E mentre sul palco la sua avventura finiva a sorpresa, online ne iniziava un’altra, ben più movimentata. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ma avete visto cosa ha combinato Nancy Brilli? Attacca Ballando ma poi cambia idea… 9 volte!

