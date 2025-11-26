M5S al collasso | senza il Pd rischia zero seggi E il campo largo perde terreno sul centrodestra

Cattive notizie per il Movimento Cinque Stelle. Nonostante la vittoria di Roberto Fico in Campania, i pentastellati hanno visto un'ulteriore perdita di consensi. In Veneto hanno racimolato appena il 2%, in Puglia il 7% e in Campania non hanno superato il 10%, nonostante esprimessero il candidato presidente. Ma non è tutto. Secondo l'eleborazione fatta dall' Istituto Cattaneo, con queste percentuali, il M5S non eleggerebbe neanche un parlamentare nei collegi uninominali, a meno che il Pd non riserbi dei "collegi sicuri" ai loro candidati. Se, poi si analizzano i sondaggi, si vede che Il Movimento 5 stelle, invece, cala di mezzo punto (-0,5%) e si attesta all'11,3%.

