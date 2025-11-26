Lutto tremendo per il famoso | morta la moglie L’annuncio devastante dopo una vita insieme

L’annuncio è arrivato come un fulmine in una mattina qualunque, trasformando la routine in un lungo momento di dolore e memoria. La notizia della scomparsa di Joan Templeman, 80 anni, ha scosso la famiglia del celebre imprenditore britannico Richard Branson e ha rapidamente fatto il giro del mondo, suscitando cordoglio e incredulità. Branson, oggi 75enne, figura iconica del capitalismo globale, ha raccontato la perdita della moglie con parole che lasciano trasparire una ferita profonda, umana, ben lontana dall’immagine scintillante che spesso lo accompagna nelle cronache. Su social e sito della Virgin, l’imprenditore ha dichiarato di avere “il cuore spezzato”, una frase semplice e dolorosa che apre lo spiraglio su una vita privata sempre vissuta con discrezione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

