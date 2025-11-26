Lutto shock per il famoso ricchissimo | è morta la moglie

– Quando meno te lo aspetti, anche i grandi imprenditori dal sorriso smagliante finiscono per mostrare il lato più fragile. Richard Branson, il patron di Virgin noto per imprese spaziali e look da rockstar, si è trovato a dare l’annuncio più doloroso di tutti: la scomparsa della sua amatissima moglie, Joan Templeman, a 80 anni. Il messaggio, arrivato in una mattinata apparentemente anonima, ha subito fatto il giro del pianeta, spiazzando fan, amici e, diciamolo, pure chi pensava che certi colpi di scena fossero riservati solo ai tabloid. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Lutto shock per il famoso ricchissimo: è morta la moglie

Scopri altri approfondimenti

Tragedia nel Cilento: muore a 45 anni l’agente Nicola Finamore. Due comunità sotto shock: lascia moglie e quattro figli. La sua storia, il ritorno alle radici e l’ultimo saluto di un intero territorio… continua a leggere https://infodifesa.it/cilento-in-lutto-poliziotto-di-4 - facebook.com Vai su Facebook

Lutto nel mondo dello spettacolo. A 51 anni è morto Gianfranco Butinar, attore e famoso imitatore - È morto di infarto a 51 anni Gianfranco Butinar, imitatore, comico e attore, che per molti anni ha collaborato anche con il nostro gruppo di TuttoMercatoWeb. tuttomercatoweb.com scrive