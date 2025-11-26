Lutto per il Presidente la Lega si stringe attorno a Stefani

Padovaoggi.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Già nel giorno dell'elezione Stefani aveva fatto capire quanto fosse preoccupato per la salute della nonna. Il primo pensiero che ha avuto da Presidente eletto è stato per i tanti anziani veneti che, «rappresentano la grande ricchezza di questo territorio che hanno contribuito a far crescere». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

