Lutto per il Presidente la Lega si stringe attorno a Stefani
Già nel giorno dell'elezione Stefani aveva fatto capire quanto fosse preoccupato per la salute della nonna. Il primo pensiero che ha avuto da Presidente eletto è stato per i tanti anziani veneti che, «rappresentano la grande ricchezza di questo territorio che hanno contribuito a far crescere». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Lutto per il Presidente, la Lega si stringe attorno a Stefani - Dal messaggio del Presidente uscente, Luca Zaia, a quello dei e delle parlamentari leghisti in parlamento, tanti i messaggi di vicinanza a Stefani per il grave lutto che ha colpito lui e la sua famigl ... Secondo padovaoggi.it