Lutto a Forio muore un noto pescivendolo | Lavoratore instancabile

Napolitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave lutto ha colpito la comunità di Monterone, frazione di Forio sull'isola di Ischia. A 68 anni è venuto a mancare Franco Saverio Caputo della Pescheria da Franco. La sua attività è un punto di riferimento per tanti isolani che in queste ore si stringono alla sua famiglia. Il signor Franco. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

