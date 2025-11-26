Lutto a Forio muore un noto pescivendolo | Lavoratore instancabile

Un grave lutto ha colpito la comunità di Monterone, frazione di Forio sull'isola di Ischia. A 68 anni è venuto a mancare Franco Saverio Caputo della Pescheria da Franco. La sua attività è un punto di riferimento per tanti isolani che in queste ore si stringono alla sua famiglia. Il signor Franco. 🔗 Leggi su Napolitoday.it