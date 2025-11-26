L’Università di Siena ha inaugurato il 785° anno accademico

ARezzo, 26 novembre 2025 – . Nell’ambito della cerimonia, il Premio Nobel Giorgio Parisi ha tenuto una Lectio dal titolo “Intelligenza Artificiale, ricerca e applicazioni”.  L ’Università di Siena ha inaugurato il 785° anno accademico, mercoledì 26 novembre 2025 nell’Aula Magna del Rettorato, con una cerimonia attesa e molto partecipata nel cui ambito è intervenuto il Premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, che ha tenuto una Lectio dal titolo “Intelligenza Artificiale, ricerca e applicazioni”. Dopo il Corteo accademico e il saluto dei Goliardi senesi, la cerimonia è stata aperta dalla Relazione del Rettore Roberto Di Pietra su “Cosa sono e fanno le Università? Come contemperare identità e cambiamento”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

