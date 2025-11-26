L' Università di Bari accoglie gruppo di giovani palestinesi | il progetto e le borse di studio

Baritoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di studenti dei Territori Palestinesi è stato accolto dall'Università di Bari nel corso di una cerimonia avvenuta ieri pomeriggio in Ateneo.I giovani sono giunti in Puglia attraverso il Corridoio Universitario IUPALS (Italian Universities for Palestinian Students). Il progetto di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

universit224 bari accoglie gruppoL'Università di Bari accoglie altri sei studenti palestinesi grazie al corridoio Iupals - Tre ragazze e tre ragazzi frequenteranno Scienze politiche, Informatica, Economia e Scienze della comunicazione ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Bari Accoglie Gruppo