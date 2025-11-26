Lungo intervento di riparazione all' acquedotto Verde | 17 comuni della provincia restano senz' acqua
A causa di un intervento urgente di riparazione della condotta principale dell’acquedotto Verde, tratta Casoli - Scerni - Vasto, in località Sant’Amico nel comune di Archi, verrà sospesa la normale fornitura idrica dalle ore 15 di oggi, mercoledì 26 novembre. Lo rende noto la Sasi elencando i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
