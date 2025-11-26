Lunghe code nel pomeriggio lungo la E45 a causa di un tamponamento tra due veicoli

Segnalate lungo code sulla E45 nel pomeriggio di mercoledì per un incidente avvenuto subito dopo Borgo Paglia. In una nota Anas informa che “a causa di un tamponamento che ha coinvolto due veicoli, è al momento chiusa la carreggiata in direzione Cesena situata al km 220,750. È stata istituita una. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

