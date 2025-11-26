Lunga assenza del defibrillatore I cittadini vogliono spiegazioni

Ilrestodelcarlino.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il defibrillatore automatico esterno collocato in piazza Leopardi a Recanati è stato protagonista di almeno due interventi salvavita nell’ultimo anno, ma la sua gestione ha sollevato dubbi e preoccupazioni nella comunità a causa della lentezza con cui viene ripristinato dopo ogni utilizzo. Nel giugno scorso, il defibrillatore è stato utilizzato con successo per assistere un uomo colto da infarto in piazza. Dopo quell’intervento, il Dae è stato rimosso per la necessaria verifica e ricarica, ma sono passate diverse settimane prima che venisse ricollocato nella sua teca vicino alla chiesa di San Domenico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lunga assenza del defibrillatore i cittadini vogliono spiegazioni

© Ilrestodelcarlino.it - Lunga assenza del defibrillatore. I cittadini vogliono spiegazioni

Approfondisci con queste news

lunga assenza defibrillatore cittadiniLunga assenza del defibrillatore. I cittadini vogliono spiegazioni - Il defibrillatore automatico esterno collocato in piazza Leopardi a Recanati è stato protagonista di almeno due interventi salvavita nell’ultimo anno, ma la sua gestione ha sollevato dubbi e ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Defibrillatore in farmacia: "Strumento salva-vita a tutela dei cittadini" - Dal comando della polizia locale di via D’Annunzio alla farmacia comunale di via Battisti: il comandante William Rossini e il sindaco di Pero, Antonino Abbate hanno consegnato all’Amministratore unico ... Da ilgiorno.it

Arrivano due defibrillatori. Donati da parrocchia e cittadini - Con grande soddisfazione dei cittadini e della sindaca di Larciano Lisa Amidei, da qualche giorno sono stati installati e funzionanti nelle frazioni di Larciano Castello e Castelmartini, due ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Lunga Assenza Defibrillatore Cittadini