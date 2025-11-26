Lunga assenza del defibrillatore I cittadini vogliono spiegazioni

Il defibrillatore automatico esterno collocato in piazza Leopardi a Recanati è stato protagonista di almeno due interventi salvavita nell’ultimo anno, ma la sua gestione ha sollevato dubbi e preoccupazioni nella comunità a causa della lentezza con cui viene ripristinato dopo ogni utilizzo. Nel giugno scorso, il defibrillatore è stato utilizzato con successo per assistere un uomo colto da infarto in piazza. Dopo quell’intervento, il Dae è stato rimosso per la necessaria verifica e ricarica, ma sono passate diverse settimane prima che venisse ricollocato nella sua teca vicino alla chiesa di San Domenico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lunga assenza del defibrillatore. I cittadini vogliono spiegazioni

