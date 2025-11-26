La Regione che premia il presidente della Regione. Questa non si era ancora vista, ma è accaduto davvero. In una terra dove la realtà supera costantemente la satira, l’ultima trovata istituzionale ha toccato vette che neppure Pirandello o Ionesco avrebbero osato immaginare. Siamo ad Agrigento, Capitale italiana della Cultura 2025, cornice perfetta per un evento che entra di diritto negli annali del surrealismo politico: la prima edizione del premio “Custode dell’Ambiente”. Istituito dall’assessorato regionale al Territorio e all’Ambiente, in collaborazione con Arpa Sicilia, il premio aveva un ineludibile vincitore per il titolo di “Ambasciatore dell’Ambiente Sicilia 2025”: Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

L'ultimissimo paradosso siciliano, il governatore premiato per l'acqua (che manca)