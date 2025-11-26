L’ultima video intervista inedita a Ornella Vanoni stasera da Cazzullo | speciale Una Giornata Particolare del 26 novembre 2025

Aldo Cazzullo torna questa sera, mercoledì 26 novembre 2025, in prima serata su La7 con uno speciale di Una Giornata Particolare articolato in due parti. Nella prima metà di serata il programma propone “L’ultima intervista a Ornella Vanoni”, un documento inedito e prezioso che assume il valore di un vero e proprio testamento televisivo dell’artista. A seguire, la puntata “Nerone: l’incendio di Roma”, un viaggio nella capitale antica tra storia, fuoco e memoria cristiana. Indice. Orario e dove vedere Una Giornata Particolare il 26 novembre 2025. L’ultima intervista a Ornella Vanoni: amori, rivalità e riflessioni sul tempo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - L’ultima video intervista inedita a Ornella Vanoni stasera da Cazzullo: speciale Una Giornata Particolare del 26 novembre 2025

Argomenti simili trattati di recente

Ornella Vanoni, Cazzullo svela le emozioni dell'ultima intervista che le ha fatto e che sarà trasmessa mercoledì 26 novembre a "Una giornata particolare" - facebook.com Vai su Facebook

Una Giornata Particolare: L’ultima intervista a Ornella Vanoni Un mese fa Cazzullo ha incontrato l’artista per realizzare una puntata speciale: un’ora intensa in cui la voce e la personalità della cantante ripercorrono una vita straordinaria. Mercoledì dalle 21.15 Vai su X

Ornella Vanoni ricorda Mina: il racconto inedito nell’intervista di Aldo Cazzullo - 15 su La7, Una giornata particolare propone una straordinaria intervista inedita di Aldo Cazzullo a Ornella Vanoni ... Scrive la7.it

Heather Parisi pubblica un’intervista inedita a Pippo Baudo - Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ... Come scrive oggi.it

Pippo Baudo, intervista inedita di Heather Parisi: "Tienila per un giorno lontano". VIDEO - A pochi giorni dalla scomparsa del celebre conduttore, morto sabato 16 agosto all’età di 89 anni, la ballerina statunitense che proprio lui aveva scoperto ha condiviso sui social un video del 2008 ... Secondo tg24.sky.it