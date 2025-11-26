Aldo Cazzullo torna questa sera, mercoledì 26 novembre, in prima serata su La7 con uno speciale di Una Giornata Particolare articolato in due parti. Anticipazioni e ospiti del 26 novembre 2025. Dalle 21:15, nel corso della prima parte, andrà in onda ‘ L’ultima intervista a Ornella Vanoni ‘. Un mese fa Cazzullo ha incontrato l’artista per realizzare una puntata speciale del programma: un’ora intensa in cui la voce e la personalità della cantante ripercorrono una vita straordinaria. Dai grandi amori con Giorgio Strehler e Gino Paoli alla rivalità con Mina, dal rapporto con l’arte e la musica fino alle riflessioni più intime sulla vecchiaia e sull’aldilà. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - L’ultima video intervista inedita a Ornella Vanoni stasera da Cazzullo