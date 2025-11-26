M ancano poco meno di ventiquattro ore all’uscito su Netflix dei primi quattro episodi di Stranger Things 5, e l’attesa tra i fan è già alle stelle. La quinta stagione sarà l’ultima avventura per i protagonisti della città di Hawkins. Secondo quanto dichiarato dai creatori promette di essere davvero indimenticabile. Ecco cosa sappiamo sul finale, le date di uscita degli episodi successivi, la trama e la new entry del cast: la mitica Linda Hamilton di Terminator. “Stranger Things 5”, il trailer è qui. L’addio a Hawkins sarà un evento in tre parti X Leggi anche › Da Millie Bobby Brown a Maya Hawke, i look delle protagoniste alla prima di Stranger Things 5 Stranger Thing 5: quando esce su Netflix, stagione serie conclusiva, orari e durata episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

L'ultima puntata andrà in onda a Capodanno