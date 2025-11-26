L’inedita intervista. Questa sera Aldo Cazzullo presenta un’ “Una giornata particolare” inconsueta: la puntata dedicata a Nerone (La7, ore 21.15) sarà infatti anticipata da un prologo di quasi un’ora, una lunga conversazione con Ornella Vanoni, registrata meno di un mese fa. Il primo ricordo d’infanzia: «In macchina con i miei genitori andavamo a Santa Margherita. Nei tunnel mettevo le mani davanti agli occhi e dicevo: non vedo, non vedo». La prima figura maschile che la segna arriva sotto le bombe: «Milano bruciava, la Stazione Centrale era un girone infernale. Mio papà mi prende in braccio. Per me da allora l’uomo è come John Wayne: ti protegge». 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - L’ultima intervista di Ornella Vanoni: la vita, gli amori, la verità