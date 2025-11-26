L’ultima di Ilaria Salis | Chi fa entrare migranti col loro consenso non è un criminale | è come chi salvava gli ebrei dai lager
Ilaria Salis non la smette mai di stupire. Le sue posizioni, sempre un po’ estreme, fanno discutere non solo a destra, ma anche nella sua sinistra, ma lei – a quanto pare – procede per la sua strada, n on solo sul fronte delle occupazioni, ma anche su quello della polizia e dei migranti. Se qualche giorno fa aveva ricordato, in un post sui social, la figura di Ramy, morto dopo una rapina a seguito di un inseguimento da parte di una volante, lunedì a Strasburgo, in assemblea plenaria, l’europarlamentare di Avs si è lanciata in un delirio politico sui “passeur”, i trafficanti di uomini, gli scafisti via terra, che lei considera quasi eroi, come quelli che mettevano in salvo gli ebrei dai nazisti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
