L’ultima arma di Putin | la Russia testa i piccioni-drone per sorvegliare le città

Addio telecamere, ci penseranno i piccioni a sorvegliare le città. L’annuncio, che sembrerebbe uscito direttamente da un romanzo distopico, arriva dalla Russia, dove la società di neurotecnologie Neiry ha cominciato a condurre i primi test. L’idea è tanto semplice quanto controversa: trasformare i piccioni in «biodroni», dotati di interfacce cerebrali impiantate e dispositivi elettronici montati su supporti speciali. Secondo quanto dichiarato dalla stessa azienda, il primo stormo di piccioni ha completato i voli di prova da e vero un laboratorio. L’obiettivo, ora, intende questi dispositivi per la sorveglianza di infrastrutture critiche, ispezioni industriali, operazioni di ricerca e non solo. 🔗 Leggi su Open.online

