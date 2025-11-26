Lukaku non ce la fa per la Roma | il bomber belga resta ai box ma il Napoli già si prepara ad accoglierlo

Niente Roma per Lukaku: l’attaccante belga continua il lavoro individuale e punta il rientro nel big match contro il Napoli L’attesa per rivedere Romelu Lukaku protagonista sul terreno di gioco dovrà ancora prolungarsi. Antonio Conte, tecnico energico e abituato a vincere, ha chiarito senza mezzi termini che l’attaccante belga non è in condizione di scendere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lukaku non ce la fa per la Roma: il bomber belga resta ai box, ma il Napoli già si prepara ad accoglierlo

News recenti che potrebbero piacerti

Un anno fa, Napoli roma. Avrebbero potuto pareggiare. Certo. Il pallone è così. Potresti pareggiarla sempre quando sei sotto di un solo gol. Meritarlo però è un’altra cosa, un’altra storia. Il giallo a Lukaku, e raccontiamola bene, giallo che sarebbe stato sacrosa - facebook.com Vai su Facebook

NAPOLI, CASO INFORTUNI 8 assenti tra infortuni e fuori lista contro il Qarabag. Ma c'è un caso particolare che colpisce due giocatori: ancora non si conosce la data del rientro di Spinazzola e Gilmour. E il rientro di Lukaku slitta: niente Roma per BigRom #S Vai su X

Rientro Lukaku: niente Roma, ora è un'altra la partita nel mirino - Conte, però, prima della gara con il Qarabag ha annunciato che non sarebbe rientrato per la ... tuttonapoli.net scrive

Lukaku non ce la fa per la Roma: il bomber belga resta ai box, ma il Napoli già si prepara ad accoglierlo - Niente Roma per Lukaku: l’attaccante belga continua il lavoro individuale e punta il rientro nel big match contro il Napoli L’attesa per rivedere Romelu Lukaku protagonista sul terreno di gioco dovrà ... Da calcionews24.com

Napoli, Lukaku non tornerà a disposizione per la Roma. Servirà un altro po' di tempo - E' ancora presto, ma la sua presenza tra i compagni è importante perché è un leader carismatico riconosciuto a ... Riporta msn.com