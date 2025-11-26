Lukaku non ce la fa per la Roma | il bomber belga resta ai box ma il Napoli già si prepara ad accoglierlo

Niente Roma per Lukaku: l’attaccante belga continua il lavoro individuale e punta il rientro nel big match contro il Napoli L’attesa per rivedere Romelu Lukaku protagonista sul terreno di gioco dovrà ancora prolungarsi. Antonio Conte, tecnico energico e abituato a vincere, ha chiarito senza mezzi termini che l’attaccante belga non è in condizione di scendere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

