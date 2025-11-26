Luis Henrique cerca riscatto a Madrid | contro l’Atletico si gioca il futuro all’Inter

26 nov 2025

La notte del Metropolitano può valere molto più di una semplice titolarità. Per Luis Henrique, il brasiliano arrivato tra grandi aspettative e finito rapidamente ai margini, la sfida contro l’Atletico Madrid somiglia a un esame di maturità: un’occasione per dimostrare di meritare spazio, fiducia e, soprattutto, un posto nel futuro dell’Inter. 26 Novembre 2025 - 21:00 UEFA Champions League - Qualifying rounds Third qualifying round Atletico Madrid Inter giorni ore minuti secondi Anteprima Partita Una Champions che arriva nel momento più delicato. I nerazzurri sbarcano a Madrid per dimenticare il k. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

