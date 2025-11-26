Luis Henrique cerca riscatto a Madrid | contro l’Atletico si gioca il futuro all’Inter
La notte del Metropolitano può valere molto più di una semplice titolarità. Per Luis Henrique, il brasiliano arrivato tra grandi aspettative e finito rapidamente ai margini, la sfida contro l’Atletico Madrid somiglia a un esame di maturità: un’occasione per dimostrare di meritare spazio, fiducia e, soprattutto, un posto nel futuro dell’Inter. 26 Novembre 2025 - 21:00 UEFA Champions League - Qualifying rounds Third qualifying round Atletico Madrid Inter giorni ore minuti secondi Anteprima Partita Una Champions che arriva nel momento più delicato. I nerazzurri sbarcano a Madrid per dimenticare il k. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
