L'UEFA sbaglia l'inno dell'Eire parte God Save The King | calciatrici costrette a cantare a cappella

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Imperdonabile errore poco prima dell'inizio di Eire-Svezia U19 valida per le qualificazioni europee: invece dell'inno corretto parte quello inglese. Fischi, grida di disapprovazione, imbarazzo. Poi il silenzio: le calciatrici costrette a intonare quello giusto a cappella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

uefa sbaglia inno eireL’UEFA sbaglia l’inno dell’Eire, parte “God Save The King”: calciatrici costrette a cantare a cappella - Svezia U19 valida per le qualificazioni europee: invece dell'inno corretto parte quello inglese ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Uefa Sbaglia Inno Eire