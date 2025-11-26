L'UEFA sbaglia l'inno dell'Eire parte God Save The King | calciatrici costrette a cantare a cappella
Imperdonabile errore poco prima dell'inizio di Eire-Svezia U19 valida per le qualificazioni europee: invece dell'inno corretto parte quello inglese. Fischi, grida di disapprovazione, imbarazzo. Poi il silenzio: le calciatrici costrette a intonare quello giusto a cappella. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lo sport è sui nostri schermi! Martedì ore 21:00 torna la UEFA Champions League. Seguiremo le due squadre italiane impegnate nei posticipi delle 21:00. Fotballklubben Bodø/Glimt Juventus SSC Napoli Qarabag FK Due partite da non sbagliare, due ma - facebook.com Vai su Facebook
Per Napoli e Juve è vietato sbagliare: Conte cerca conferme, Spalletti il primo successo #champions #napoli #juventus Vai su X
L’UEFA sbaglia l’inno dell’Eire, parte “God Save The King”: calciatrici costrette a cantare a cappella - Svezia U19 valida per le qualificazioni europee: invece dell'inno corretto parte quello inglese ... fanpage.it scrive