Non poteva essere altrimenti, dopo la Manovra da piena austerità firmata Giancarlo Giorgetti. La Commissione Ue non poteva che promuovere il Documento programmatico di bilancio italiano, ma lo fa sottolineando i punti critici della legge di Bilancio. Tanto che il commissario all’Economia, Valdis Dombrovskis, spiega che bisogna puntare su riforme sostanziali per incentivare la crescita, definita “lenta”. Riforme che nella Manovra mancano, come confermato dallo stesso governo che ha scritto che la legge di Bilancio non avrà effetti sul Pil. Ma andiamo con ordine e partiamo dalle note positive. L’Italia rientra, per la Commissione Ue, tra i dodici Paesi con un Dpb conforme, come emerge dal pacchetto del semestre europeo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

L'Ue promuove l'Italia a metà: allarme su crescita e Pnrr