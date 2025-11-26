Ludovica il funerale della bambina morta a 2 anni dopo le dimissioni dall' ospedale | feretro bianco palloncini rosa la canzone di Irama e migliaia di persone

MEL (BORGO VALBELLUNA) - Addio a Ludovica. Oggi, dopo giorni costernati da domande e dolore, è arrivato il momento dei ricordi e dell'ultimo doloroso saluto alla piccola di 2. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Ludovica, il funerale della bambina morta a 2 anni dopo le dimissioni dall'ospedale: feretro bianco, palloncini rosa, la canzone di Irama e migliaia di persone

Mamma Martina e papà Renzo Nessenzia vogliono realizzare un parco giochi a Borgo Valbelluna per ricordare la piccola Ludovica.

Ludovica, il funerale della bambina morta a 2 anni dopo le dimissioni dall'ospedale: feretro bianco, palloncini rosa e chiesa gremita per l'ultimo saluto - Oggi, dopo giorni costernati da domande e dolore, è arrivato il momento dei ricordi e dell'ultimo doloroso saluto alla piccola di 2 anni stroncata da ... Riporta ilmattino.it

Ludovica, il funerale della bambina morta a 2 anni dopo le dimissioni dall'ospedale: feretro bianco, palloncini rosa e chiesa gremita per dirle addio - Oggi, dopo giorni costernati da domande e dolore, è arrivato il momento dei ricordi e dell'ultimo doloroso saluto alla piccola di 2 anni stroncata da ... Segnala msn.com

Ludovica, morta a 2 anni dopo le dimissioni: indagato il pediatra che era in servizio all'ospedale - Il pediatra che era in servizio nel reparto dell'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre è l'unica persona iscritta nel registro degli indagati