Ludovica il funerale della bambina morta a 2 anni dopo le dimissioni dall' ospedale | feretro bianco palloncini rosa e chiesa gremita per dirle addio

MEL - Addio a Ludovica. Oggi, dopo giorni costernati da domande e dolore, è arrivato il momento dei ricordi e dell'ultimo doloroso saluto alla piccola di 2 anni stroncata da una. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Ludovica, il funerale della bambina morta a 2 anni dopo le dimissioni dall'ospedale: feretro bianco, palloncini rosa e chiesa gremita per dirle addio

Mamma Martina e papà Renzo Nessenzia vogliono realizzare un parco giochi a Borgo Valbelluna per ricordare la piccola Ludovica. Mercoledì i funerali della bimba a Mel - facebook.com Vai su Facebook

Ludovica morta a 2 anni per una meningite batterica, il parco giochi in suo onore: nasce il progetto 'Sorridendo per la LudoVita' - Il sorriso di Ludovica si è spento a causa di una meningite batterica, ma il suo ricordo continuerà a vivere non solo nel cuore dei suoi familiari ... Scrive ilgazzettino.it

Ludovica, morta a 2 anni dopo le dimissioni: indagato il pediatra che era in servizio all'ospedale - Il pediatra che era in servizio nel reparto dell’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre è l’unica persona iscritta nel registro degli indagati ... Da ilmattino.it